Politik-Serie Für den Salzlandkreis im Bundestag: Was machen die Politiker?

Die Ampel steht auf Grün, Olaf Scholz wird wohl am Mittwoch zum Kanzler gewählt. Im Bundestag in Berlin sitzen auch vier Abgeordnete für den Salzlandkreis. In unserer neuen Serie „Im Wählerauftrag – vier Jahre in Berlin. Was machen Sie dort so?“ schauen wir, was sie für ihren Wahlkreis machen.