Zustand der Anlagen soll stetig verbessert werden. Dafür will die Stadtverwaltung Geld in die Hand nehmen.

Jedes Jahr will die Calbenser Stadtverwaltung 100.000 Euro in die Garagen investieren

Garagen in Calbe

Gerade bei Regen zeigt sich, dass das Gelände bei den Garagen in Calbe saniert werden müsste.

Calbe. - Um die Pachtgaragen in der Stadt Calbe war es in den vergangenen Monaten ruhig geworden. Nur noch wenige Bürger beschäftigte die Thematik in den vergangenen Wochen weiter.