Bei einem Verkehrsunfall in Tippelskirchen sind am Montag drei Personen verletzt worden. Die Straße musste für einige Zeit gesperrt werden. Warum die Kurve bei der Feuerwehr für solche Unfälle schon bekannt ist.

Bei dem Unfall in Tippelskirchen wurden drei Personen leicht verletzt.

Calbe. Drei Autos waren in einen Verkehrsunfall in Tippelskirchen am Montag verwickelt. Gegen Mittag kam hier offenbar ein Fahrer, der aus Calbe kam, auf die Gegenspur und traf dabei auf entgegenkommenden Fahrzeuge.