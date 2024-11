Nächstes Jahr soll für 15.000 Euro ein Klimagarten für die Verwaltungsmitarbeiter in Schönebeck errichtet werden. Die Meinungen zu diesen Plänen gehen weit auseinander.

Geplanter Klimagarten in Schönebeck spaltet die Gemüter

Unter anderem ein Insektenhotel soll im geplanten Klimagarten in Schönebeck seinen Platz finden. Die Pläne zur Errichtung des Gartens sind jedoch umstritten.

Schönebeck. - Als „Lachnummer des Jahres“ bezeichnete der Schönebecker Jürgen A. Schulz in einem Leserbrief die Pläne der Stadtverwaltung zur Errichtung eines Klimagartens im Breiteweg. Die dafür eingeplanten 15.000 Euro solle man lieber zum Wohle aller Bürger nutzen. Auch Stadtrat Mark Kowolik (BfS) ist von dem Klimagarten nicht überzeugt, stellt den Nutzen des Gartens ausdrücklich in Frage. Bei den Plänen „wiehere der Amtsschimmel besonders laut“, so Kowolik. Und es gibt auch weitere kritische Stimmen aus der Bevölkerung, die ihr Unverständnis äußern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Fürsprecher für das Projekt.