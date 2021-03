Immer mehr Ärzte im Land bieten Videosprechstunden an. Auch in Schönebeck wird das digitale Arztgespräch immer bliebter. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Medizinische Sprechstunden per Video gewinnen immer mehr an Bedeutung. Zum Beispiel in Schönebeck oder Aschersleben.

Schönebeck l Durch die Corona-Pandemie wurde das Gesundheitswesen ein Stück weit umgekrempelt. Vor allem hinsichtlich der Digitalisierung lässt sich ein Modernisierungsschub beobachten. Das wird besonders beim Angebot der Videosprechstunde deutlich – also beim virtuellen Arztbesuch via Webcam. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 haben laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) gerade einmal 16 Ärzte beziehungsweise Therapeuten im Land eine Videosprechstunde angeboten. Inzwischen verfügen schon mehr als 620 Ärzte und Therapeuten über eine entsprechende Berechtigung. 2020 wurden laut KVSA rund 25.000 Videosprechstunden abgerechnet.



In Schönebeck zählt das Hausarztteam um Doktor Robin John, Facharzt für Allgemeinmedizin, zu den Vorreitern. Schon Ende 2019 wurde die Videosprechstunde in der Praxis eingeführt. Doch auch andere Mediziner in der Elbestadt waren nicht untätig. So bieten beispielsweise auch das Diabetes- und Gefäßzentrum Schönebeck um Doktor Volkmar Rahms sowie Kinderärztin Antje Riek seit Mitte vergangenen Jahres Videosprechstunden an. Befunde auswerten„Die Videosprechstunde eignet sich gut für Beratungen, beispielsweise bei Rückfragen zur Medikamenteneinnahme, oder für die Auswertung und Besprechung von Laborbefunden wie Abstrichen oder Bluttests“, sagte Antje Riek. Klar ist aber auch: Der digitale Praxisbesuch kann nicht in jedem Fall den herkömmlichen Arztbesuch ersetzen. „Bei hohem Fieber oder Bauchschmerzen ist es schon bessr, wenn ich die Kinder in der Praxis untersuchen kann“, so Riek.



Auch für Volkmar Rahms steht fest, dass die Videosprechstunde vor allem bei der Auswertung und Besprechung von Befunden punkten kann. „So muss nicht jeder Patient zwingend immer in die Praxis kommen“, so Rahms. Ein Aspekt, der gerade in Zeiten der Pandemie und der Kontaktminimierung, vorteilhaft ist. Jedoch würde die Videosprechstunde derzeit noch primär bei jüngeren Menschen zum Einsatz kommen. Grundvoraussetzungen für die digitale Sprechstunde sind nämlich ein geeignetes Gerät (Laptop, Tablet, Smartphone) und eine Internetverbindung - Rahmenbedingungen, die bei älteren Menschen längst nicht immer erfüllt sind, gibt der Mediziner zu bedenken.



Doch bei den Patienten, bei denen die Videosprechstunde eingesetzt wird, klappt es in den meisten Fällen ohne Probleme, so Rahms. „Von kleinen technischen Tücken mal abgesehen. Es kann schon mal vorkommen, dass nach einem Update das Mikrofon nicht sofort erkannt wird und solche Kleinigkeiten, aber das lässt sich schnell beheben“, berichtet er. Ganz unkompliziertGenerell sei es relativ unkompliziert an einer Videosprechstunde teilzunehmen, sind sich Antje Riek und Volkmar Rahms einig. Bei der Kinderärztin kann über die Website ein Termin für die Videosprechstunde vereinbart werden. „Das kann man sich auch wie ein digitales Wartezimmer vorstellen. Ich sehe also, wenn Patienten auf eine Besprechung via Video warten“, sagt Riek.



In der Praxis von Volkmar Rahms werden die Termine, beispielsweise für eine Nachbesprechung, direkt mit dem Patienten zu einer festen Zeit vereinbart. „Wir schicken dann lediglich einen Link zu, der nur angeklickt werden muss. Dann kann es auch schon losgehen“, so Rahms.



Weiterhin bietet auch das Ameos Klinikum Aschersleben seit mehreren Monaten Videosprechstunden an. „In Zeiten von Covid-19 und der Ansteckungsgefahr mit dem Virus können Patienten persönlich mit mir sprechen, wenn es um Fragen und Sorgen rund um chirurgische Themen geht. Mit diesem Angebot gehen wir einen weiteren Schritt im Bereich digitaler Services. Zudem sichern wir als Klinik die ambulante Patientenversorgung vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie“, so Doktor Stephan Rudolph, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie auf der Ameos-Website.



Doch wie viele Patienten nutzen nun das Angebot? Antje Riek resümiert: „Anfangs lief es schleppend. Da habe ich die Videosprechstunde aber auch nur drei Mal die Woche angeboten. Davon bin ich jetzt ab und biete es täglich an. Und das Interesse ist damit auch gewachsen. Im Schnitt habe ich zwei bis fünf digitale Besprechungen pro Tag.“ Das erste Fazit von Volkmar Rahms fällt ähnlich aus: „Es dauert natürlich immer ein bisschen, bis sich so etwas einspielt und angenommen wird. Wöchentlich haben wir durchschnittlich fünf bis zehn Videosprechstunden.“



Übrigens: Wie bei der klassischen Sprechstunde vor Ort unterliegt auch die digitale Besprechung mit dem Arzt natürlich einem besonderen Schutz. Daher müssen die Videodienstanbieter über verschiedene Datenschutz-Zertifizierungen verfügen und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung während der gesamten Besprechung gewährleisten, heißt es von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.