Die Falconrider bieten auch Vorführunge mit Greifvögeln, einen Naturlehrpfad und Pferde reiten für Kinder an.

Plötzky l Die Wüstenbussarde Lotte und Oskar fliegen am Sonnabend durch den Wald von Plötzky am Giselasee. Sie sind eine der Attraktion in der Bogensportanlage des Betreibers Falconrider aus Gommern, die am Wochenende eröffnet wurde. Neben dem so genannten 3D-Parcours für fortgeschrittene Bogenschützen mit zahlreichen Tierattrappen als Ziele bietet die Anlage auch Vorführungen mit Greifvögeln, Pferdereiten und einen Naturlehrpfad. „Wir möchten auch Kindern und Jugendlichen die Natur näher bringen und wollen dafür mit Schulen zusammenarbeiten“, sagt Betreiber Torsten Sperling.

Der hauptberufliche Informatiker rechnet mit rund 3000 Besuchern im Jahr auf der neuen Anlage, zwei Drittel davon sollen seinen Erwartungen zufolge ambitionierte Sportschützen sein. Und während zur Eröffnung am Sonnabendvormittag noch viele Familien mit Kindern kommen, um Bussarde, Pferde, Jagdhunde und Frettchen Kalle zu bestaunen, treffen ab dem Mittag rund 30 Sportschützen aus ganz Sachsen-Anhalt und sogar Thüringen ein, um die Bogensportanlage einzuweihen.

Bogensportler kommen nach Plötzky

Mit dabei ist auch der zweifache Deutsche Meister im 3D-Bogenschießen, Matthias Lindner, aus Calvörde im Landkreis Börde. „Eine vergleichbare dauerhafte Anlage gibt es in Sachsen-Anhalt sonst überhaupt nicht“, sagt Lindner. „Der Parcours ist ziemlich anspruchsvoll mit vielen Senken. Wir werden mit unserem Verein Bow Sports Calvörde bestimmt öfters zum Trainieren herkommen.“ Bei dem Sport gehen die Schützen durch den Wald und schießen mit ihren Bögen an 26 Stationen auf Wildtierattrappen, die möglichst in der markierten Herzgegend getroffen werden sollen. Später, so das Ziel, sollen auf dem Parcours auch offizielle Turniere stattfinden. Bisher gibt es noch keine festen Öffnungszeiten. Besucher können sich telefonisch bei den Falconrider anmelden.

Telefonische Anmeldung

Zur Eröffnung ist auch die Ortsbürgermeisterin von Plötzky, Jana Reichmann, gekommen. „Wir hoffen, dass die Anlage ein Erfolg wird und viele Besucher anlockt“, sagt sie.

