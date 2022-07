Gratis-Obst in Schönebeck

Woran man erkennt, wo in Schönebeck kostenfrei Äpfel, Pflaumen, Beeren und Co. gepflückt werden dürfen.

Pflaumen und Äpfel gibt es beispielsweise auf einer Wiese neben der Kita Regenbogen entlang des Solgrabens in Schönebeck.

Schönebeck - Ein gelbes Band in einem Pflaumenbaum. Was hat das zu bedeuten? Diese Fragen dürften sich Spaziergänger und Radfahrer stellen, die zur Zeit auf der kleinen Grünfläche neben Solgraben und der Kita Regenbogen an der Wilhelm-Hellge-Straße unterwegs sind.