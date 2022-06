Grundschule in Schönebeck widersetzt sich der Maskenpflicht

Die Grundschule „Ludwig Schneider“ in Schönebeck will die Maskenpflicht nicht umsetzen. Dabei liegt diese Entscheidung gar nicht in ihrem Ermessen, betont das Landesschulamt.

Seit Montag gilt in Sachsen-Anhalt in allen Schulen Maskenpflicht. Eine Schönebecker Grundsschule widersetzt sich jedoch den Vorgaben.

Schönebeck - Mit den neuen Corona-Maßnahmen, die am Montag in Kraft getreten sind, wurde die Maskenpflicht verschärft. In allen Schulen und allen Klassenstufen in Sachsen-Anhalt muss demnach eine Maske getragen werden – auch im Unterricht. Dem widersetzt man sich offenbar in einer Grundschule in Schönebeck. Das Landesschulamt ist erstaunt - und nicht begeistert.