„Grüne Lunge“ in Calbe bekommt Wegenetz

Der Baustart für die neuen Wege in Calbe hat begonnen. Die „grüne Lunge“ soll danach besser begehbar werden.

Der erste Bauabschnitt des Wegenetz „Grüne Lunge“ ist in der Umsetzung.

Calbe (ok) - Der erste Bauabschnitt zur Sanierung des Wegenetzes in der Grünen Lunge wurde kürzlich planmäßig gestartet. „Als Zielstellung steht die Sanierung der äußeren Wege. Dabei entstehen Kosten in Höhe von rund 450.000 Euro“, informierte Bürgermeister Sven Hause. Bei den genannten Wegen handelt es sich um Geh- und Radwege mit gelegentlichem Pkw- und Landwirtschaftsverkehr.