Gymnasium Calbe (Saale): Sanierung des Schillergymnasiums platzt schon wieder

Warum die Sanierung des Schillergymnasiums in Calbe wird nichts wird. Stadt, Land und Kreis beziehen Stellung.

Thomas Webel und Gunnar Schelleberger vor dem Schillergymnasium in Calbe im Frühjahr. Foto: Thomas Höfs

Calbe - Die Sanierung des Schillergymnasiums in Calbe wird vermutlich weiter auf sich warten lassen. Die seit Jahren laufenden Bemühungen, das Haus auf den baulich aktuellen Stand zu bringen, sind wieder einmal gescheitert.

Wie die Kreisverwaltung jetzt auf Nachfrage der Volksstimme mitteilte, werde der seit Monaten verfolgte Weg, die Sanierung über das Städtebauförderprogramm des Landes abzuwickeln, nicht mehr verfolgt. „Mittlerweile hat sich jedoch herausgestellt, dass die von uns und der Stadt Calbe geplante Zusammenarbeit über das Programm nicht zulässig ist“, teilte Kreissprecher Marko Jeschor gestern mit.

Freude bei Stadträten groß

Überraschend hatte die Stadtverwaltung bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates in Calbe einen Antrag gestellt, die Sanierung des Gymnasiums schon in der Prioritätenliste der Stadt für künftige Investitionen mit aufzunehmen, obwohl es keine entsprechenden Signale aus dem Kreistag oder eine Absichtserklärung in schriftlicher Form für die Stadträte gab.

Die Freude war unter den Stadträten zum Teil groß über den Vorschlag. Nachfragen, inwieweit der Antrag auch Substanz habe, gab es allerdings nicht. Gunnar Schellenberger (CDU), Landes- und Kreispolitiker und ehemalige Lehrer am Schillergymnasium, hatte sich im Frühjahr dafür eingesetzt, dass über das Städtebauförderprogramm des Landes das Gymnasium saniert werden solle. Inzwischen werden die Kosten hierfür auf rund 4,2 Millionen Euro geschätzt.

Thomas Webel (CDU) bezog Stellung

Noch im Frühjahr hatte der damalige Landesbauminister Thomas Webel (CDU) die Saalestadt besucht und damals erklärt, dass es möglich sei, dass die Stadt für den Landkreis, der Träger des Gymnasiums ist, die Baumaßnahme im Städtebauprogramm beantrage und durchführe. Bedingung sei, sagte er damals, dass die Kommune das Bauvorhaben auch im integrierten Stadtentwicklungskonzept vorgesehen haben müsse. Bislang besitzt die Saalestadt ein aktuelles integriertes Stadtentwicklungskonzept noch nicht. Die Erarbeitung des Konzeptes sollte in diesem Jahr begonnen werden.

Für den Bauminister stellte es noch vor Monaten kein Problem dar, wenn die Stadt für die Kreisverwaltung im Rahmen der Städtebauförderung das Gymnasium saniert. Die Landkreise können auf den Fördertopf der Städtebauförderung nicht zugreifen, weil nur die Kommunen das Geld erhalten sollen, hatten sich die Bundesländer verständigt, begründete er. Calbe, sagte er damals, könne sich gute Förderchancen ausrechnen, weil die Saalestadt bislang nicht üppig aus dem Fördermitteltopf bedient wurde.

Zweiter Versuch scheitert

Mit der jetzt erfolgten Absage der Sanierung über die Städtebauförderung scheitert zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein Anlauf der Kreisverwaltung, den Gymnasialstandort Calbe zu sanieren. Das Hauptgebäude müsste dringend auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Mit dem Thema soll sich die Kreisverwaltung weiter beschäftigen. So teilt Marko Jeschor mit: „Wir loten deshalb aus, inwiefern andere Förderprogramme in Frage kommen. Denn unstrittig ist, dass der Schulstandort Calbe mitsamt des Gymnasiums eine feste Größe in unserem Bildungssystem im Salzlandkreis ist und auch künftig sein soll.“

Möglicherweise kommt bald Unterstützung aus dem Bildungsministerium des Landes. Als die damalige Staatssekretärin und inzwischen zur Bildungsministerin aufgestiegene Eva Feußner (CDU) vor den Sommerferien in Calbe zu Besuch war, kündigte sie ein neues Schulbauförderprogramm für die neue Legislaturperiode an. Die Calbenser Schüler hatten einen Umweltpreis gewonnen und waren Energiesparmeister geworden. Intensiv hatten sich die Schüler im Physikunterricht mit der Frage auseinandergesetzt, wie in einem Schulgebäude die Energie effizienter eingesetzt werden könne.

Kein Einzelfall

Einig seien sich die Bildungspolitiker, dass es in den kommenden Jahren wieder ein Schulbauförderprogramm geben solle, hatte sie damals angekündigt. Denn die Situation in Calbe sei kein Einzelfall. In vielen Kommunen warteten Schulen auf eine Sanierung und entsprechende Programme, damit die Kommunen die Investitionen stemmen könnten.

Nach der Absage aus der Kreisverwaltung dürfte der Calbenser Stadtrat in Zukunft seine Prioritätenliste für die Investitionen in den kommenden Jahren erneut anpassen und die Sanierung des Gymnasiums wieder aus dem Plan nehmen.

Kommentar von Thomas Höfs

Zum zweiten Mal scheitert der Landkreis mit der Sanierung des Gymnasiums in Calbe. Für den Schulstandort mit rund 500 Schülern bleibt wieder einmal ungewiss, wann das Haupthaus auf den baulich aktuellen Stand gebracht wird. Warum sich die Kreisverwaltung am Standort Calbe so schwertut, eine Förderung für das Gymnasium zu erhalten, bleibt erstaunlich. Je mehr Zeit nun weiter ins Land geht, desto teurer wird die Sanierung. Bereits jetzt soll sie einen mittleren Millionenbetrag kosten. Die aktuelle Preissteigerung dürfte das Vorhaben in Zukunft noch einmal kräftig verteuern.