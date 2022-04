Gymnasium Schönebeck: Testlauf für den Bundestag an der Wahlurne

Bei der Juniorwahl am Dr. Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck haben Gymnasiasten die Bundestagswahl geübt. Wie sie abgestimmt haben, wird noch bekannt gegeben.

Juniorwahl im Schönebecker Dr. Carl-Hermann-Gymnasium anlässlich der Bundestagswahl am kommenden Sonntag. 444 Schüler der Klassen 8 bis 12 waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Schönebeck - Wenige Tage vor dem Wahlsonntag zur Bundestagswahl konnten die Schüler des Schönebecker Gymnasiums schon am Montag in die Wahlkabine gehen und ihre Stimme abgeben. Die Schule beteiligt sich an der Juniorwahl, einem bundesweiten Projekt des überparteilichen Vereins Kumulus, bei dem seit 1999 unter anderem Landtags- und Bundestagswahlen für die Schüler simuliert werden.