Stadtplanung Hänsgenhoch: 50 Bauplätze in neuem Wohngebiet in Calbe, Dachbegrünung wird gefragt sein

Der Stadtrat macht den Weg für eine weitere Wohnbebauung am Hänsgenhoch frei. Bis zu 50 Baugrundstücke sollen hier am Stadtrand demnächst zur Verfügung stehen und damit Familien in die Saalestadt locken. Und es geht um Dachbegrünung.