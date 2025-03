Calbe. - In diesem Frühjahr werden in der Einheitsgemeinde Calbe die traditionellen Osterfeuer an den bereits bekannten Veranstaltungsorten am 19. April entzündet. Das zentrale Osterfeuer in Calbe findet erneut auf der Festwiese am Heger statt und verspricht neben der geselligen Atmosphäre auch ein unterhaltsames Miteinander. So lädt die Stadt die Bürger wieder ein, den einzigartigen Abend mit einem großen Feuer gemeinsam zu verbringen.

