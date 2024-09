Stadtgeschichte Warum Salzgäste in Schönebeck früher nichts mit Tourismus zu tun hatten

Die Serie über Schönebeck und das Salz geht weiter. In dieser Folge geht es um den Salzhandel, der die Stadt zu Ruhm und Reichtum führte. Aber auch um eine Kriminalgeschichte, denn Betrüger machten vor dem Salz in Groß Salze nicht Halt. Was sonst noch für illegale Dinge rund um den Handel mit dem weißen Gold passiert sind.