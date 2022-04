Heimatverein Tornitz lädt am Sonntag zum Erntedankfest ein

Der Heimatverein Tornitz backt zum Erntedank 2021 kleinere Brötchen, lässt sich von den Corona-Einschränkungen aber nicht entmutigen. Am Sonntag stehen Technikschau und ein kleiner Umzug auf dem Programm.

Alle auf einem Wagen: Die Mitglieder des Tornitzer Heimatvereins laden am Sonntag zum kleinen Umzug und geselligem Beisammensein.

Tornitz - Hannes und Matteo sind aus dem Häuschen. „Oma hat gesagt, wir dürfen Dreirad fahren“, jubeln die zwei- und dreijährigen Knirpse, die Cousins sind. Oma ist Claudia Kornut, die seit vielen Jahren Mitglied des 20-köpfigen Heimatvereins ist. Die Dreiräder, die die kleinen Jungen so in Verzückung versetzen, stehen in der Heimatstube und haben schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. „Das ist unsere DDR-Abteilung“, lächelt Vereinsvorsitzender Frank Pätzold.