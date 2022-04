Kriminalität Holzdiebstahl in Calbe: Staatsanwalt sieht geringe Schuld

Dass Bauhofmitarbeiter in Calbe Holz gestohlen und in Magdeburg verkauften, hat für Wirbel gesorgt in der Stadt. Der Vorfall scheint bei der Staatsanwaltschaft nicht viel zu bedeuten. Sie hat ein Verfahren eingestellt.