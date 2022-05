Impfpflicht: Was Personen aus der Pflege davon halten

Aufgrund von vermehrten Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen werden die Rufe nach einer berufsbezogenen Impfpflicht immer lauter. In der Eggersdorfer Einrichtung „Lebensgeister“ wäre eine solche Pflicht nicht notwendig: Dort sind sowohl Bewohner als auch Pflegende schon durchgeimpft.

Eggersdorf - Kürzlich standen Pflegeeinrichtungen in Salzwedel und in Brandenburg in den Schlagzeilen, weil es dort zu Corona-Ausbrüchen mit schwerwiegenden Folgen gekommen ist. Im brandenburgischen Altenhof seien nach Berichten 14 Heimbewohner an den Folgen des Virus verstorben. Der Fall sorgte deshalb für Aufregung, weil es hieß, dass nur die Hälfte des Pflegepersonals vollständigen Impfschutz gehabt hätte.