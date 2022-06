In Barby paddeln die Kanuten vom SSV Blau-Weiß zunächst „Bergauf“

Barby (tli) - Zwar findet zum zweiten Mal kein Sportlerball im Spätherbst statt, den der SSV Blau-Weiß Barby und maßgebend die Abteilung Kanu bisher ausrichtete. Dennoch sind die Kanuten guter Dinge. Besonders immer dann, wenn sie auf dem Wasser sind. In Barby beginnt die klassische Trainingsstrecke „bergauf“. Das heißt: Die jungen Paddler starten am Bootshaus an der Fährstelle und bewegen sich stromaufwärts in Richtung Breitenhagen oder Klein Rosenburg.