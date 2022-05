In Großmühlingen wird seit 100 Jahren gezüchtet

Stellvertretend für die Zuchtfreunde aus Biere war deren Vorsitzender Klaus-Dieter Günther (links) am 30. Oktober 2021 gekommen, um den Züchter in Großmühlingen um ihren Vorsitzenden Holger Zwernemann zum 100-jährigen Vereinsbestehen zu gratulieren. Wie von so vielen der knapp 90 geladenen Gäste gab es auch ein Präsent.

Großmühlingen - Immer dann, wenn die Rassegeflügelzüchter aus Großmühlingen ihre Tiere zeigen, weihnachtet es sehr. Denn die Mitglieder des Vereins um ihren Vorsitzenden Holger Zwernemann zeigen ihre Tiere seit Jahren traditionell am ersten und zweiten Weihnachtstag – und das in diesem Jahr sozusagen (abgesehen von der Zeit im und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg) zum 100. Mal. Denn der Verein feiert 2021 sein 100-jähriges Bestehen. Und das nicht erst an den Weihnachtsfeiertagen während der Schau in der Ausstellungshalle Gnadauer Straße 8 in Großmühlingen.