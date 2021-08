Info-Zentrum für Ringheiligtum Pömmelte - festes Haus aus Lehm

Pömmelte - Sonnenblumen neigen sich im Sommerwind, neugierige Besucher bestaunen ein Melonenfeld, tirilierende Lerchen versuchen sich gegen den tuckernden Kompressor durchzusetzen: Wo die Archäologen des Landesamtes in Sichtweite erneut bronzezeitliche Gebäudereste ausgraben, entsteht das Touristenzentrum des Ringheiligtums.

Brückenschlag in die Moderne

Dem Architekten ist dabei ein Spagat zwischen der Verbindung archaischer Bauweise und modernem Funktionsanspruch gelungen. Denn nicht selten schließt das eine das andere aus. Was schön aussieht, muss noch lange nicht funktionieren. „Brückenschlag in die Moderne! Das Besondere: Das Touristenzentrum ist aufgrund der Lehmbauweise den Gebäuden nachempfunden, in denen unsere Vorfahren vor Jahrtausenden lebten“, jubelt der Bauherr Salzlandkreis.

Betonkeller als Fundament

Aber was hat es damit auf sich? Keller und Fundament wurden zeitgemäß aus Beton gegossen. Noch sind die Besucher mehr von den Totenkopf-Holzpfählen des Heiligtums beeindruckt, an dessen Rand 52 Kürbissorten und Melonen des Barbyer Landwirts Carlos Rampérez sprießen. Doch das dürfte sich spätestens dann ändern, wenn die Schalungen fallen. Zimmermeister Hubert Heinrichs aus Hiddenhausen bei Herford und seine Kollegen bauen das Lehmhaus. Dessen 60 Zentimeter starken Wände sind tragend, brauchen also keine weiteren statischen Hilfsmittel. Nur ein Geogitter aus Kunststoff wird schichtweise eingelegt, das wie eine Armierung wirken soll. Eigentlich bräuchte man das nicht, sind die Baumänner überzeugt. Aber sicher ist sicher.

Nix mit Kran oder Betonpumpe. Firmenchef Hubert Heinrichs durchharkt den erdfeucht angelieferten Lehm. Anschließend wird er in Transporteimer gefüllt und zwischen die Schalungen gehoben. Foto: Thomas Linßner

Richtiges Mischungsverhältnis

Ein festes Haus aus gestampftem Lehm also, wie man es heute nur noch ganz selten sieht soll an der historischen Stätte entstehen. Der erdfeuchte Lehm wird in großen Transportsäcken aus dem Weserbergland angeliefert. Laut Heinrichs hat er das richtige Mischungsverhältnis: „scharfer“ Sand, Kies mit Steinen von maximal 22 Millimetern. Insgesamt werden rund 150 Kubikmeter verbaut.

Eimerweise in die Schalung

Die Kollegen des Meisters, Jonas Hoffmann und Alexander Salhoff, füllen den Lehm in 10-Kilo-Kunststoffeimer und kippen ihn zwischen den Schalungen aus. Eine Tätigkeit nach Altväterart, bei der man abends jeden Muskel spürt. Maschinelles Stampfen reduziert gegenüber traditionellen Techniken den Zeit- und Arbeitsaufwand. Dafür ist Michael Rößler zuständig, der zum Feierabend dennoch weiß, was er gemacht hat. Eingezwängt zwischen Schaltafeln bedient er einen lärmenden Stampfer, der von einem Kompressor in Schwingung versetzt wird. Nach Fertigstellung könnte die Wand sofort ausgeschalt werden, da es – anders als beim Beton – keine Abbindezeit gibt. Ende August sollen die Schaltafeln entfernt werden. Dann wird man einen Eindruck davon bekommen, wie das Touristen-Informationszentrum einmal aussehen wird.

So soll das Touristeninformationszentrum aussehen, wenn es voraussichtlich im Herbst 2022 fertig ist. Die technische Ausstattung wird hauptsächlich darauf ausgerichtet sein, innovativ über das Heiligtum zu informieren und Bildungsangebote zu unterbreiten. Foto: Thomas Linßner

Umweltfreundlich und recycelbar

Lehm ist einer der ältesten Baustoffe der Welt und wurde schon vor Jahrtausenden zum Hausbau verwendet. Man findet ihn in der Natur und braucht zur Verarbeitung kaum Energie. Lehm ist ein Verwitterungsprodukt der Erde und besteht aus Ton, Sand und Schluff – umweltfreundlich und recycelbar. Lange Zeit wurde er vernachlässigt und von modernen, physikalisch bearbeiteten Materialien abgelöst. Doch während in der Architektur ein ökologisches Bewusstsein erwachte, wuchs auch wieder das Interesse an Lehm. In Kombination mit Glas, Holz oder Stahl bekommt der Rohstoff eine neue Aktualität. Siehe Pömmelte. Allerdings: Lehm dämmt nicht. Die Vorteile des Lehms liegen in seiner guten Wärmespeicherfähigkeit, seiner guten Schalldämpfungseigenschaft und seiner Fähigkeit der Feuchteregulierung.