Erna und Horst Mogge feierten das Fest der Eisernen Hochzeit. Seit 65 Jahren sind die Schönebecker nun verheiratet.

Schönebeck (ok) l Erna und Horst Mogge haben erst alles verloren, bevor die beiden das ganz große Glück fanden. Vertrieben aus Schlesien und Pommern zum Kriegsende, gereist mit Pferdewagen. „Wir konnten nicht viel mitnehmen“, berichteten die 90-Jährigen der Volksstimme und der Stadt. Und das Wenige, das sie transportieren konnten, „wurde uns schließlich auch noch weggenommen“.

Nach Gelegenheitsjobs ging es für Horst Mogge im Jahr 1947 aufwärts. Bei einem Bauern in Stemmern fand er eine Anstellung, erhielt Kost und Logis und hatte schließlich am Ende des Monats auch noch etwas auf der Hand. „Das war wie eine Erlösung.“ Und dort, in dem kleinen Dorf, fand er seine Erna. „Beim Tanzengehen und Treffen der Dorfjugend haben wir uns kennengelernt“, berichtet die ebenfalls 90-Jährige. Und das, obwohl sie äußerst schüchtern war. „Ich habe mich nicht mal getraut, mit jemandem zu reden.“

Es hat also eine Weile gedauert, bis sich Erna und Horst Mogge näher kennengelernt hatten, geheiratet wurde erst fünf Jahre später in Bahrendorf. Doch nun haben sie Eiserne Hochzeit gefeiert, zu der Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch herzlich gratulierte.

1952 hat Horst Mogge die Anfänge des Niederschacht-Ofenwerks in Calbe miterlebt und dort angefangen zu arbeiten. „Der zwölfte Schmelzer an Ofen zwei war ich“, berichtet er stolz und mit glänzenden Augen. Nach der Umstellung des Betriebes auf Verzinkung wurde er übernommen. Vor kurzem war er gemeinsam mit einem seiner sieben Enkel noch einmal an seinen ehemaligen Arbeitsplatz zurückgekehrt – nach 30 Jahren. „Das war toll. Natürlich ist alles viel moderner, aber es war schön, nochmal dort zu sein, wo man sein Arbeitsleben verbracht hatte.“

Seine Frau arbeitete in der elterlichen Bewirtschaftung von Feldern, welche sie als Neubauern, später von der LPG übertragen bekommen haben, danach bei der Post und als Verkäuferin bei der HO. 1955 zogen die beiden nach Schönebeck, leben also genauso lange an der Elbe wie sie verheiratet sind.

Das Geheimnis für so eine lange Ehe? „Wir haben uns nie gestritten. Bei uns in der Familie hängt einer am anderen, wir halten zusammen. Wir sind ein großer Clan“, sagt Erna Mogge und denkt an ihre drei Söhne, sieben Enkel und vier Urenkel. Das Glück ist im Laufe der Jahre noch größer geworden.

Gemeinsam wird die Feier zum 90. Geburtstag, die aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, später nachgeholt. „Und wenn wir jetzt nicht feiern können, dann eben zum 100.“, lacht Horst Mogge.