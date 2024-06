Unterhaltung, wie Theater und Musik, gibt es öfter im Ringheiligtum in Pömmelte. Am Freitag präsentiert die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie die musikalische Seite von James Bond.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pömmelte. - Das Ringheiligtum in Pömmelte ist nicht nur ein ganz historischer Ort. Das Ringheiligtum ist auch in den vergangenen Jahren immer wieder Treffpunkt für Musikfans gewesen. Einen ganz einzigartigen Klang gibt es im Innern des Ringheiligtums. Mit dem Unterhaltungskonzert „Geschüttelt, nicht geführt – Agthe trifft James“ leitet die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck am Freitag, 14. Juni, den Abschluss des 30. Musikfestes „Klänge im Raum“ ein. Ab 17 Uhr erlebt das Publikum im Ringheiligtum Pömmelte eine wilde Verfolgungsjagd an der Seite des unsterblichen James Bond.