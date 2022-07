Finanzen Kann Schönebeck mit Hinweisen vom Ministerium satte zwei Millionen Euro sparen?

Stellenabbau in der Verwaltung, Aufgaben prüfen und Steuern anheben – das sind nur ein paar der Vorschläge des Innenministeriums an die Stadt Schönebeck, wie diese ihre Finanzen aufbessern könnte. Die Stadtverwaltung sieht indes längst nicht alle Spartipps als praktikabel an.