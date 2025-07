Der Kant-Stein hoch über der Saale ist wieder sichtbar. Der Verschönerungsverein Calbe hat ihn von dichtem Bewuchs befreit und rundherum gepflastert, um ihn dauerhaft zugänglich zu machen. Der Gedenkstein erinnert an Immanuel Kant – einen der größten Denker des 18. Jahrhunderts.

Kant-Stein in Calbe aus dem Dornröschenschlaf erweckt

Karl-Heinz Schmidt fegt hier Sand in die Fugen der frisch verlegten Steine rund um den Kant-Stein an der Saale.

Calbe. - Der Verschönerungsverein beschäftigt sich in diesen Tagen erneut mit den Denkmalsteinen, die an der Saale vor mehr als einem Jahrhundert angelegt wurden. Damals gab es bereits einen Verschönerungsverein und die Mitglieder bauten für berühmte Menschen zahlreiche Findlinge an den Fluss, um auf sie dauerhaft aufmerksam zu machen.