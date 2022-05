Karneval: Felgeleben, Schönebeck und Biere sind in der 5. Jahreszeit angekommen

Karneval, das weiß man heut, die Menschen überall erfreut. Das Rathaus aus dem Bördeland war Samstag außer Rand und Band. Auch in Schönebeck, so hört man munkeln, durften jetzt die Narren schunkeln. Karneval, das ist jetzt klar, ist nun endlich wieder da.

Biere/Schönebeck - Feiern her und feiern hin, beim Karneval ist noch Corona drin. Auch hinter Maske, Abstand und dem schnellen Test, setzte sich am Sonnabend gute Laune fest. Denn in Schönebeck und Bördeland sind die Rathäuser jetzt in Karnevalisten-Hand.