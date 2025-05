Es sind oft die kleinen Ideen, die große Wirkung zeigen. So auch als Kinder in Großmühlingen in der jüngsten Kindersprechstunde der Bürgermeisterin einen besonderen Wunsch äußerten: eine Matschküche für den Spielplatz.

Großmühlingen. - Was damals noch nach einer Kinderspinnerei klang, ist nun mit viel Engagement, Spenden und Teamgeist in die Tat umgesetzt worden. Am Montagvormittag wurde das hölzerne Spielgerät, das liebevoll als „Matschküche“ bezeichnet wird, offiziell freigegeben – und natürlich gleich von den Kindern der Kita „Haus der kleinen Strolche“ in Großmühlingen ausgiebig getestet. Die Freude war groß, auch wenn der Matsch erst später folgen wird. Die Kinder ließen sich nicht lange bitten und verwandelten das neue Spielgerät in Windeseile in eine fantasievolle Outdoor-Küche.