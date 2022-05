Kita-Auslastung: Warum es im Bördeland (noch) keine Schließung gibt

Biere - „Wir sind glücklich, dass die Geburtenzahlen bei uns aktuell deutlich besser sind als erwartet“, sagt Bürgermeister Bernd Nimmich (SPD). Dies mache sich sowohl in der hohen Auslastung von Kindertagesstätten-Plätzen (Kita), als auch an der Nachfrage nach (Familien-)Wohngebieten in der Gemeinde bemerkbar. In einer Kita gibt es zurzeit aber nur 50 Prozent Auslastung. Wenige Kilometer weiter südlich, in Staßfurt, gibt es bereis eine Debatte zur Schließung von Kitas.