Radfahren Kleine Friedensfahrt: Schüler in Welsleben treten in die Pedale

Ausgelassene Stimmung, sportlicher Ehrgeiz und jede Menge Jubel herrschten am Dienstag in Welsleben: Die „Kleine Friedensfahrt“ machte Station in der Grundschule, wo sich die Kids auf ihre Räder schwangen.