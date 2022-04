Kleinmühlingen/Denekamp: Feier zum 50. Jubiläum des Olympiasieges von Hennie Kuiper

Kleinmühlingen/Denekamp - Anlässlich einer Feier zum 50. Jahrestages des Olympiasieges des niederländischen Radsportstars Hennie Kuiper 1972 in München, erging auch an das Radsportmuseum Cours de la Paix in Kleinmühlingen eine Einladung, als Gäste an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Geehrt durch diese Einladung machte sich jetzt eine kleine Delegation unter der Leitung von Horst Schäfer auf den Weg in die Niederlande nach Denekamp ins Wielermuseum Hennie Kuiper.