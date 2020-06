In Schönebeck ist ein Jugendlicher von mehreren Personen angegriffen worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schönebeck (vs) l In der Köthener Straße in Schönebeck ist ein 15-Jähriger am Montagnachmittag körperlich angegriffen worden. Der junge Mann wurde durch mehrere bislang unbekannte Täter verletzt, teilt die Polizei am Dienstag mit. Erst als ein Zeuge einschritt, flüchteten die Angreifer.

Auch der 15-Jährige nutzte die Chance und flüchtete in den Burghof. Von dort wurde er wegen seiner Schmerzen und Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Befragung durch die Polizei ermitteln die Beamten nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen - auch die Person, die die Angreifer vertreiben konnte. Sie können sich unter 03471/3790 oder im Polizeirevier des Salzlandkreises melden.