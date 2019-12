Ein Betrunkener verletzt in Groß Rosenburg offenbar absichtlich drei Menschen mit dem Fahrzeug.

Groß Rosenburg l In Groß Rosenburg wurden am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Fabrikstraße drei Personen im Alter zwischen 19 und 20 Jahren und ein Quad-Fahrer verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es während einer Feier eine verbale Auseinandersetzung, welche zunächst aber geschlichtet werden konnte. Im Anschluss wurde ein 31-Jähriger nach Hause gebracht. Etwas später kehrte er mit einem Quad zurück auf das Partygelände, wo es erneut zu Provokationen zwischen einer Gruppe und dem Mann kam. Im weiteren Verlauf begab er sich zu dem abgestellten Quad, startete es und fuhr auf die Personengruppe zu.

Fahrer verletzt mehrere Personen

Zwei Personen wurden von dem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt, eine weitere Person verletzte sich beim Sprung zur Seite. Das Quad fuhr dabei einen Bogen und überschlug sich. Der Fahrer wurde hierbei kurzzeitig unter dem Quad eingeklemmt und verletzt. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei informiert.

Ein Atemalkoholtest bei dem verunfallten Tatverdächtigen erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,83 Promille. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Das Fahrzeug als Tatmittel und der Führerschein des Quad-Fahrers wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige selbst wurde im Gegensatz zu den anderen Verletzten aufgrund des Verdachtes auf innere Verletzungen ins Klinikum eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Erste Vernehmungen folgten noch in der Nacht Die Ermittlungen dauern an.