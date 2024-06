Erstmals wurde der „Office Tag“ der Beratungsfirma Analysenkontor im IGZ in Schönebeck durchgeführt. Dabei stehen Fördergelder und Digitalisierung im Fokus der Vorträge.

Der Office Tag im IGZ in Schönebeck wurde von der Beratungsfirma Analysekontor am Donnerstag erstmals durchgeführt. Unternehmer aus ganz Sachsen-Anhalt nahmen daran teil.

Schönebeck. - Digitalisierung, Investitionen, Energie und Personal – das waren die Kernthemen beim ersten „Office-Tag", der am Donnerstag im IGZ in Schönebeck stattfand. Das Ziel der von der Schönebecker Beratungsfirma Analysenkontor initiierten Veranstaltung: Probleme, die die Unternehmer haben, lösen. So umschrieb es zumindest Thomas Bresch, der bei Analysenkontor Ansprechpartner für Fördermittel ist.