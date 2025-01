Wenn am Sonntag der Lichtmess-Umzug durch Glinde führt, wird es an mindestens einer Stelle dramatisch qualmen. Auch ein mobiler Pool mit badenden Herren ist zu erwarten.

Der Bautrupp von Michael Randel wird beim Lichtmess-Umzug in Glinde Bengalos zünden.

Glinde. - Michael Randel kennt man gemeinhin als kreativen Geist bei der Planung und Umsetzung von Spielplatzbauten. Man kann es in Gnadau, Zuchau oder Pömmelte nachvollziehen. Immer findet man eine kleine hölzerne Sonne an der Konstruktion, was rein zufällig erscheint.