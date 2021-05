Lockerungen: Restaurants und Einzelhandel in Schönebeck kurz vor Öffnung

Schönebeck - Die Lockerungen stehen bevor: Der Dienstag war der erforderliche fünfte Tag mit einer Inzidenz unter 100 im Salzlandkreis. Damit treten zum Donnerstag automatisch Lockerungen in Kraft. Unter anderem darf die Gastronomie dann auf- und durchatmen, denn unter Einhaltung verschiedener Vorgaben dürfen sie endlich wieder Gäste empfangen und bewirten.

Christina Oerterer und Ehemann Dritan Xhaka, die das Restaurant „Athos“ in Bad Salzelmen betreiben, freuen sich schon sehr darauf, wieder ihre Kunden in Empfang nehmen zu dürfen. Sie wollen am Freitag den Betrieb wieder aufnehmen. Die Vorbereitungen laufen dazu auf Hochtouren: putzen, desinfizieren, Schilder anbringen und die Getränke aufstocken. Viele Auflagen sind nichts neues. „Abstände lassen sich bei uns problemlos einhalten, Desinfektionsmittel steht bereit“, sagt Dritan Xhaka.

Schwierige Kontrolle der Schnelltests

Unsicher ist sich das Paar noch, wie mit den Tests verfahren werden soll. „Am einfachsten wäre es, wenn unsere Gäste mit einem gültigen Testnachweis zu uns kommen (Anm. d. Red.: schriftlicher oder elektronischer Nachweis eines maximal 24 Stunden alten Corona-Tests). Denn mit Schnelltests vor Ort wird es schwierig, diese zu kontrollieren – wir sind schließlich nur zu viert“, so Christina Oerterer.

Torsten Deicke, Betreiber der Gaststätte „Holzwurm“ in Schönebeck, will vorerst nicht komplett öffnen. „Ich werde erstmal abwarten. Ich habe auch derzeit gar nicht das Personal, um vor Ort Schnelltests zu kontrollieren“, sagt er. Diese Auflage sei für kleine Restaurants nur schwer zu erfüllen. Dass Geimpfte und Genese vor Ort essen dürfen, lasse sich aber schon umsetzen, so Deicke. Der Gastronom will vorerst weiterhin verstärkt das Essen zur Abholung oder Lieferung anbieten.

Große Freude im Solepark

Im Solepark nimmt man die Lockerungsmöglichkeiten mit „großer Freude und Erleichterung“ zur Kenntnis, so Solepark-Sprecherin Linda Pickert. Schließlich dürfen dann auch Heilbäder wie das Solequell wieder öffnen. Ganz so schnell geht das im Solequell aber nicht, da im Vorfeld die Anlagen überprüft und wieder hochgefahren und die Becken neu befüllt werden müssen, so Pickert. Aber die ersten Maßnahmen für die Wiedereröffnung laufen bereits.

Im Ferienpark Plötzky ist man bereit für die Wiedereröffnung. „Wir freuen uns, dass wir am Donnerstag wieder loslegen können“, sagt Wolfgang Schulle, Inhaber der Anlage. Das Hochfahren nach dem Lockdown dauere allerdings noch ein paar Tage. So müssten etwa noch Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden und die Corona-Maßnahmen vor Ort angepasst werden. „Ich bin optimistisch, dass sich der Tourismus jetzt schnell erholen wird“, schätzt er ein. Das sehe man bereits an den Buchungsanfragen im Ferienpark. Den Lockdown habe sein Unternehmen wirtschaftlich ganz gut verkraftet. Grund sei vor allem eine gute letzte Saison vor der Pandemie gewesen, so Schulle.

Fitnessstudio öffnet

Die niedrige Inzidenz bedeutet zudem gute Nachrichten für alle Fitness-Jünger der Elbestadt. „Auch wir machen am Donnerstag wieder auf“, freut sich Henning Schneider vom Fitnessstudio „Lucky-Fitness“ in Schönebeck. „Wir haben unsere Fläche schon während Corona so umgebaut, dass theoretisch rund 100 Leute kommen können. Und das ohne vorab einen Termin zu buchen.“

Wichtig seien jedoch die drei G’s: Genesen, Geimpft oder Getestet. „Wir haben für Notfälle noch ein paar Tests hier vor Ort und unser Personal ist geschult. Das heißt, auch sie können den Test durchführen. Wenn jedoch immer mehr unser Angebot annehmen, muss es wohl einen kleinen Unkostenbeitrag geben“, so Schneider weiter.

Einen kostenlosen Test gibt es in den jeweiligen Testzentren im Salzlandkreis.

Im Kinderladen Kinderkiste herrscht sowohl Vorfreude als auch Skepsis: „Die Stimmung ist noch ein wenig zwiegespalten. Wer weiß, wie lange es diesmal anhält“, erklärt Diana Krietsch von der Kinderkiste. „Wir gucken jetzt erstmal schnell, was genau die Bestimmung ist und auf welche Dinge wir und unsere Kunden achten müssen.“ Aber wie es schon während der gesamten Pandemie-Zeit eben so ist, ist eine endgültige Öffnung für immer noch ungewiss. „Schauen wir mal“, beschreibt es Diana Krietsch wohl ganz passend.