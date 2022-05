Lösung für Stau-Problem auf Schönebecker Friedrichstraße?

Der Kreuzungsbereich von Friedrichstraße und Am Stadtfeld ist ein Knotenpunkt in Schönebeck. Doch es gibt Pläne, wie weitere Staus verhindert werden sollen.

Schönebeck - Besonders zu den Stoßzeiten bildet sich auf der Friedrichstraße gerne mal eine beachtliche Autoschlange. In den Autos erblickt man dann genervte Gesichter und ungeduldig auf dem Lenkrad trommelnde Finger. Wenn es zu diesem innerstädtischen Stau kommt, liegt das ganz gerne mal am Kreuzungsbereich Friedrichstraße / Am Stadtfeld / Am Randel. An diesem Knotenpunkt hakt und stockt es regelmäßig.