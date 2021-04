Schönebeck/Staßfurt. Jackpot im Salzland! Ein Lotto-Spieler oder eine Spielerin aus Kreis hatte richtig Glück. Er zog als einziger die sechs richtigen Zahlen und tippte auch die Superzahl korrekt. Die Volksstimme-Redaktion erhielt einen anonymen Hinweis, dass der Gewinner oder die Gewinnerin von rund 12,4 Millionen Euro womöglich aus Schönebeck kommt.

Das wollte und konnte die Pressesprecherin von Lotto Sachsen-Anhalt, Astrid Wessler, nicht bestätigen. „Wir wissen nur, dass der Schein im Salzlandkreis getippt wurde“, so die Pressesprecherin. Informationen zur Identität oder zum Wohnort hatte sie keine. Diese würde die Lotto-Gesellschaft auch niemals an die Öffentlichkeit herausgeben. „Wir garantieren größtmögliche Anonymität und wahren das Spielgeheimnis“, so Wessler. Auch die Lotto-Filialen in der Stadt verwiesen allesamt auf die Pressestelle. Lediglich Schilder weisen darauf hin, dass der Jackpot im Salzlandkreis geknackt wurde. Der Spieler oder die Spielerin seien nach Angaben Wesslers in einer „kleinen Runde“. Seit 1991 hätten erst sechs Spieler aus dem Salzland einen siebenstelligen Betrag gewonnen.

Lotto-Schein per Kurier nach Magdeburg

Der Ablauf, wie ein Gewinn eingelöst wird, ist dabei immer gleich. Meldet sich ein Spieler in der Filiale und gibt seinen Schein ab, erscheint auf dem Display das Wort „Zentralgewinn“. Ab einer Summe über 1000 Euro ist dies der Fall. Die Spielquittung bleibt dann in der Filiale und wird per Kurier an die Zentrale in Magdeburg gesendet. „Millionengewinner laden wird dann ein“, so Wessler. Ob sie kommen wollen, bleibt aber in deren Ermessen.