"Mein Lokal, dein Lokal - der Profi kommt": Weltrad Schönebeck gewinnt - Das gab es noch nie in der TV-Sendung

Marc Gürtler vom Restaurant Weltrad in Schönebeck hat die Wochenausgabe der TV-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal - der Profi kommt" gewonnen. Vier Restaurants hatten vor der finalen Abstimmung durch Profikoch Mike Süsser 36 von 40 Punkten erreicht.

Jenny Ostoike, Sascha Oldenburg, Luca Turchet und Jörg Siersleben im Weltrad-Restaurant in Schönebeck an der Elbe (v.l.n.r.).

Schönebeck - Wo hat es denn nun am besten geschmeckt? Die Sendung „Mein Lokal, dein Lokal - der Profi kommt“ war zu Gast in Sachsen-Anhalt. Das Restaurant Weltrad wurde von allen Teilnehmern und dem Gastgeber der Fernsehsendung, Profikoch Mike Süsser, mit den meisten Punkten bewertet. Zuvor ereignete sich jedoch ein Novum in der Geschichte der Sendung.