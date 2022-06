Millionenschweres Defizit in Calbe: Hoffnungen in Sicht

Noch ist offen, ob die Verwaltung den Stadträten in Calbe für dieses Jahr einen neuen Etatplan vorlegen wird. Das hängt vor allem davon ab, ob das millionenschwere Defizit in diesem Jahr noch wesentlich abgebaut werden kann, sagte Bürgermeister Sven Hause.

Calbe - Eigentlich war die Saalestadt Calbe in den vergangenen Jahren, was die Entwicklung der öffentlichen Haushalte anging, auf dem Weg der Besserung. Nach vielen Jahren, in denen die Stadt mit den Einnahmen nicht auskam und immer höhere Kassenkredite ansammelte um die öffentlichen Ausgaben zu bezahlen, leitete Bürgermeister Sven Hause eine Kehrtwende ein. Die Kommune schaffte zunächst den Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben. Anschließend gelang es, Überschüsse zu erwirtschaften und mit dem Geld angehäufte Schulden abzutragen.