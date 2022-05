Mintgrünes Haus in Glinde verschwunden - was wird mit Lichtmess?

Glinde - Wer nach dem mintgrünen Haus mit dem weißen abgesetzten Stuck in Glinde sucht, in dem das Lichtmessmuseum untergebracht ist, der sucht jetzt vergebens. Denn das Haus hat einen neuen Anstrich bekommen. Der Laie würde beige sagen, laut Denkmalschutz, unter dem das Haus steht, ist es aber keimfarben. „Gerne hätten wir den Stuck wieder abgesetzt gewusst, aber so war es wohl nicht im Original“, so Judy Weinhardt. Die Vorsitzende des Lichtmessmuseums- und Heimatvereins Glinde freut sich über den neuen Anstrich. „Vorher bröckelte es außen und war einfach nicht mehr schön anzusehen.“ Lange halten soll es natürlich auch, deshalb wurde Silikatfarbe gewählt, so dass das alte Baumaterial atmen kann. Bezahlt wurde das ganze mit etwa 17.000 Euro Fördermitteln von Leader und einem Eigenanteil aus der Vereinskasse.