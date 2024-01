Die Bauernproteste gehen nun in Berlin in eine neue Runde. Unter ihnen ist auch Landwirt Steffen Ellert aus Aderstedt, der sich wie viele auf einen längeren Protest in der Bundeshauptstadt einstellt. Warum er sogar eine mobile Toilette dabei hat.

Bernburg/Berlin. - Der Protest der Bauern ist am Montagmorgen in eine neue Runde gegangen und diese führte sie in die Bundeshauptstadt Berlin. Auch in Bernburg wurde die Abfahrt der Landwirte am Sonntagabend mit Hupkonzerten begleitet. „22 Uhr sind wir in Alsleben losgefahren“, sagt Landwirt Steffen Ellert von der Landwirtschaftlichen Produktions AG Schackstedt.