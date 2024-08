Das Kinder- und Familienfest der Gemeinde Bördeland zog zahlreiche Besucher an. Warum sich der Bürgermeister jetzt bis zum Weihnachtsmarkt einfallen lassen muss, wie er die verlorene Wette einlöst.

Mitmachen, Schatzsuche, Tauziehen in Biere

Kinderfest in Bördeland

Biere. - Der Gemeindehof im Ortsteil Biere verwandelte sich am Freitagnachmittag in ein wahres Kinderparadies. Das Kinder- und Familienfest der Gemeinde Bördeland zog zahlreiche Besucher an. Der Platz war bereits früh gut gefüllt, die Aufregung war den kleinen Gästen ins Gesicht geschrieben.