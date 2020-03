Das für Sonnabend geplante Konzert der DDR-Kult-Band Karussell in Schönebeck wird verlegt.

Schönebeck (dt) l Das Konzert der Kultband Karussell in Schönebeck wird verschoben. Das teilt der Solepark am Dienstag in Berufung auf die Künstleragentur mit. Der ursprüngliche Termin am kommenden Sonnabend, 14. März 2020, im Dr. Tolberg-Saal wurde abgesagt.

Das Konzert ist nun für den Freitag, 19. September 2020, geplant. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.