Sozialkunde muss nicht langweilig sein. Im Schillergymnasium in Calbe mischen sich die Schüler von Lehrerin Evany Huckenbeck ein und tüfteln an Ideen, den Wartenberg wieder interessanter zu machen. Warum das schon bald Politik werden könnte.

Nach Studenten tüfteln in Calbe jetzt Schüler am Konzept für den Wartenberg

Calbe. - In der 9. Klasse beschäftigen sich die Schüler des Schillergymnasiums in Calbe mit dem Staatsaufbau. Wie die Politik funktioniert und wie Entscheidungen zustande kommen, will Evany Huckenbeck dabei nicht nur theoretisch erklären. Die Lehrerin am Schillergymnasium in Calbe lässt ihre Schüler an einem ganz praktischen Projekt mitarbeiten.