Nach Umzug: Warum es sich im Osten besser lebt

Familie Richter ist aus Niedersachsen in den Salzlandkreis gezogen. Sie erklären, warum es ihnen trotz niedrigen Gehalts in Sachsen-Anhalt besser gefällt als im Westen.

Cindy Richter ist mit ihrer Familie aus Niedersachsen nach Großmühlingen in den Salzlandkreis gezogen.

Großmühlingen - Cindy Richter öffnet zufrieden die Tür zu ihrem Haus. Seit knapp einem halben Jahr wohnt die vierköpfige Familie nun in Großmühlingen im eigenen Heim. Zuvor haben sie bereits übergangsweise in einer Wohnung in Biere gewohnt, aber das wurde ihnen irgendwann zu klein. Nicht nur aufgrund ihres neuen Eigenheims fühlen sie sich im Bördeland schon Zuhause.