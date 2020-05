Nachtwächter Jeff Lammel und Saxophonist Rainer Schulz grüßen die Schönebecker ab sofort jeden Sonnabend vom Salzturm.

Schönebeck l Einen Abendgruß hat Nachtwächter Jeff Lammel (rechts) am Sonnabend um 18 Uhr vom Salzturm in der Schönebecker Innenstadt verkündet. Dabei wurde er – in gebührendem Sicherheitsabstand – musikalisch vom Schönebecker Rainer Schulz unterstützt. Nach inzwischen 50 Tagen ohne Führungen wollte der Nachtwächter gern wieder einen kulturellen Beitrag leisten und hat sich in Absprache mit den Behörden mit dem Saxophonisten zusammengetan.

Und so erklangen nach dem Verkünden der Stunde Stücke von Louis Armstrong, John Lennon und ein traditioneller Gospel von der 30 Meter hohen Plattform des Salzturms über der Innenstadt. Unten auf dem Marktplatz versammelten sich einige Bürger, um der kurzen Vorstellung zu lauschen. Der Abendgruß soll nicht der letzte gewesen sein. Nachtwächter und Saxophonist wollen ihn nun vorerst jeden Sonnabend wiederholen.