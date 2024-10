Neue Regelung für Überschwemmung Natürlicher Schutz gegen Hochwasser an der Saale

Das Landesverwaltungsamt will entlang der Saale in Sachsen-Anhalt neue Überschwemmungsgebiete festlegen - von der Mündung bis an die Landesgrenze in Thüringen. Warum damit auch im Salzlandkreis aus Fehlern der Vergangenheit gelernt werden soll.