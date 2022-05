Neuer Lebensabschnitt am Friedrich-Schiller-Gymnasium Calbe

Calbe - Mit dem neuen Schuljahr kamen zwei neue Klassen in das Schillergymnasium in Calbe. Diesmal reichte die Zahl der aus der Grundschule nachströmenden Schüler nur für zwei neue fünfte Klassen. Die Mädchen und Jungen, die den Schulbetrieb bislang nur aus der Grundschule kannten, mussten sich in den vergangenen Wochen bis zu den Herbstferien schon umorientieren.