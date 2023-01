Neujahrsempfang: Box-Legende Henry Maske wieder als Gast von Landkreis und Salzlandksparkasse

Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereine waren am Freitag zum traditionellen Neujahresempfang des Salzlandkreises gemeinsam mit der Salzlandsparkasse eingeladen. Besonderer Gast des Abends war Boxer Henry Maske.

Henry Maske beim Neujahrsempfang des Salzlandkreises in Aschersleben. Eine Boxerin des PSV Schönebeck überreichte dem Boxstar eine Salzlandkiste mit regionalen Leckereien.

Aschersleben - Zischender Nebel verdeckt den Eingang, Scheinwerferlicht blitzt auf und unter dem langgezogenen Ruf „Hiiiieeeer kooooommt Henry Maske“ betritt die Box-Legende – fast wie in alten Zeiten – die Arena des Ascherslebener Ballhauses. Allerdings nicht in einem seiner Wettkampfmäntel, sondern in grauem Anzug, weißem Hemd und Turnschuhen. Denn Maske – Weltmeister, Bambi-Gewinner, Olympiasieger und Träger des Bundesverdienstkreuzes – ist der Stargast des diesjährigen Neujahrsempfanges, zu dem Landkreis und Salzlandsparkasse gemeinsam eingeladen haben.