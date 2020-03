Die Tafeln im Altkreis Schönebeck haben wegen der Coronakrise nur teilweise und zu geänderten Zeiten geöffnet.

Schönebeck l Nachdem die „Tafel Schönebeck“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an den Standorten in Schönebeck, Calbe (zwei Mal), Barby, Biere und Groß Rosenburg vorübergehend geschlossen waren, wurde jetzt eine Notversorgung eingerichtet – an ausgewählten Tafel-Standorten. „Hinter den Kulissen haben wir an mehreren Möglichkeiten gearbeitet, um die Tafel-Standorte wieder eröffnen zu können“, berichtet Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes Salzland.

In Schönebeck öffnet die Ausgabestelle in der Pestalozzistraße 2 an den gewohnten Ausgabetagen (Dienstag, Donnerstag, Freitag) mit einer geänderten Ausgabezeit von 13 bis 14 Uhr.

In Calbe hat die Ausgabestelle in der Lessingstraße 4 vorübergehend montags und mittwochs von 13 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Ausgabestellen in Barby, Biere und Groß Rosenburg müssen aus organisatorischen Gründen weiterhin geschlossen bleiben. Die Tafel-Nutzer können jedoch die Notversorgung an den Standorten Schönebeck und Calbe in Anspruch nehmen. Die Anmeldung und auch die Mittagsversorgung müssen jedoch weiterhin entfallen.