Barby. - Das Areal der Barbyer Innenstadt verwandelt sich am Wochenende in eine weihnachtliche Meile mit Buden und Ständen, mit Glühwein- und Bratwurstduft, Geschenkartikeln und vielerlei Gelegenheiten zum Verweilen. Insgesamt werden zwölf Höfe teilnehmen. Beziehungsweise Einrichtungen, die ihre Türen aufschließen. Dazu zählen beispielsweise die Christliche Sekundarschule oder die Familie Jacob in der Magdeburger Straße, die zum Hof-Flohmarkt bittet. Zum ersten Mal dabei sind der Gnadenhof „Lebenszeit“ Latuscynski (Schulzenstraße 17), wo man Esel und Co. streicheln kann und die „Familie Degenhardt & Zander“ in der Schulstraße. Dort öffnet das ehemalige Pfarrhaus seine Pforten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.